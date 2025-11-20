María Guerra, Rafael Noya y sus alianzas políticas que marcarán la contienda en el Magdalena

Santa Marta

Este domingo, 23 de noviembre, se conocerá el nombre del nuevo gobernador del Magdalena para el periodo restante luego de la inhabilidad de Rafael Martínez por doble militancia, por lo que ya se conocen por parte de los candidatos, cuáles son las alianzas y apoyos estratégicos que les permitan ganar esta contienda electoral.

En W Radio se habló con dos de ellos, quienes esperan ganar en las urnas y poder ejercer su plan de gobierno para el beneficio de los magdalenenses.

“Yo hago parte de un proyecto político que es de continuidad y lo hemos demostrado desde el año 2020”, dijo la candidata María Margarita Guerra, candidata del Caicedismo, que cuenta con respaldo de Fuerza Ciudadana, del Partido Comunes, Frente Amplio Caribe y algunos miembros del Pacto Histórico.

Por su parte Rafael Noya, quien hace parte de la coalición ‘En el Magdalena Cabemos Todos’, agrupa apoyo de integrantes de partidos como Cambio Radical, Colombia Renaciente Alianza Social Independiente y recientemente le dio su apoyo el Pacto Histórico.

A través de los micrófonos de La W se refirió al apoyo recibido especialmente de este último y de la división que se ha generado al interior del mismo.

“Es entendible el apoyo del señor Ocampo y que salga a defender e interpretar irresponsablemente lo que dijo el señor Caicedo y Martínez en todos lados. Lo importante fue que se puso una denuncia penal porque el único imputado es el señor Caicedo”, precisó Rafael Noya.

Por su parte Margarita Guerra se refirió al apoyo recibido por parte del Frente Amplio Caribe y la división al interior del Pacto Histórico que anteriormente respaldó a Carlos Caicedo “el pacto a nivel departamental también hizo su pronunciamiento y dentro de ese pacto también hay varios partidos y varias organizaciones que manifestaron de manera pública el respaldo a mi candidatura”, afirmó.

Salida de Noya de Fuerza Ciudadana

El candidato Rafael Noya fue parte del movimiento Fuerza Ciudadana asegurando que lo defendió durante 14 años, pero que este perdió el rumbo “poder decir o criticar algo inmediatamente te satanizan y te dicen que eres de otra corriente ideológica o te dicen que eres un traidor y se pierde el norte”, anotó.

Finalmente, la candidata Margarita Guerra se refirió a la denuncia hecha por la otra campaña con referencia al presunto uso de recursos de la Gobernación del Magdalena para pagar en Sayco lo correspondiente al cierre de su campaña “fue un error humano de Sayco, piensan que es Gobernación como institución y después corrigen”.

Escuche la entrevista completa a continuación: