Ucrania recibió de Rusia los cuerpos de 1.000 caídos en combate

Las autoridades ucranianas informaron este jueves de la repatriación de un millar de cuerpos que, según Rusia, pertenecen a soldados ucranianos caídos en combate.

La noticia fue anunciada en sus redes sociales por la Oficina de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra, el organismo que gestiona los intercambios por la parte ucraniana.

“Los investigadores de los cuerpos del orden, junto con las instituciones especializadas del Ministerio del Interior, pronto llevarán a cabo todos los exámenes necesarios e identificarán a los cuerpos repatriados”, indicó el organismo.

En las fotos distribuidas en Telegram podía verse a personal de la Cruz Roja inspeccionando camiones refrigerados en lo que parecía ser un paso fronterizo.

El comunicado no detalló si Ucrania también entregó a Rusia cuerpos de militares caídos.

Desde la primavera pasada, cuando se celebraron las primeras conversaciones directas ruso-ucranianas en tres años de guerra, Rusia y Ucrania han efectuado más de veinte intercambios de prisioneros y de cuerpos de militares caídos en combate, el último de estos el pasado 23 de octubre.

