Autoridades indagan presunto caso de estafa en colegios del Atlántico

Las autoridades confirmaron que adelantan una indagación por un presunto caso de estafa en tres colegios del Atlántico.

En la denuncia, que fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, se expone que unas 37 personas entre estudiantes y padres de familia, hicieron pagos para realizar un viaje académico a Brasil, en el marco de la COP30.

Sin embargo, dicha actividad no se desarrolló, ni tampoco hubo devolución de los cerca de $40 millones de pesos que fueron recaudados por un supuesto trabajador de una aerolínea y una madre.

La denuncia formal fue presentada por el docente Édgar Prieto Martínez, quien manifestó que, aunque compartió la invitación del evento, fueron los padres junto a un tercero los encargados de recolectar el dinero.

Desde la Secretaría de Educación del Distrito aclararon que dicho viaje no era una actividad oficial, y que no contaba con la autorización de la entidad, ni del colegio, sino que fue iniciativa de los padres.

Asimismo, indicaron que desde el Distrito se negó cualquier permiso para asistir al evento a nombre de la ciudad o la institución.

Finalmente, mencionaron que se activó una ruta de convivencia con los padres de familia y miembros de la comunidad, para indagar lo sucedido.

La situación se registró en la Institución Educativa Distrital Técnica Jorge Nicolás Abello en Barranquilla, en la Institución Educativa Técnico Comercial e Industrial de Palmar de Varela, y en la Institución Educativa Tajamar de Soledad.

Escuche W Radio en vivo aquí: