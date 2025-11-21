El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Debate: ¿El ministro de Defensa debería salir de su cargo tras bombardeos donde murieron niños?

El pasado 18 de noviembre fue radicada en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por los bombardeos en los que habrían muerto al menos 15 menores de edad desde agosto.

Respecto a esto, los representantes a la Cámara, Erika Sánchez y Alirio Uribe, pasaron por los micrófonos de W Sin Carreta.

Erika Sánchez

Sánchez mencionó que no está de acuerdo con los bombardeos hechos por el Gobierno Nacional.

“Me suscribí a la moción de censura contra el ministro de Defensa porque no estoy de acuerdo con las herramientas que utiliza el Gobierno”, dijo.

Finalmente, aseguró que la moción de censura que se adelanta no es solo por los bombardeos, sino por otros hechos.

Alirio Uribe

Por otra parte, el representante Uribe comentó que es la quinta vez que de manera infundada se promueven mociones de censura contra integrantes del Gobierno.

“Nosotros defendemos todos derechos humanos y hay que condenar a los responsables que reclutan niños y niñas”, sentenció.

Asimismo, mencionó que no es verídico afirmar que el Gobierno supiera de la existencia de los niños entre los objetivos del bombardeo.

“Había una movilización de las tropas de ‘Iván Mordisco’ y por eso se hicieron los bombardeos”

