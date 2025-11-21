Gaula rescató al alcalde de Chimichagua, César, luego de ser secuestrado en Soacha

Unidades del Gaula de la Policía Nacional lograron el rescate del alcalde de Chimichagua, Cesar, José David Rocha Quintero, quien había sido secuestrado en la mañana de este 20 de noviembre en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

La operación permitió, además, la captura de cinco personas y la aprehensión de un menor de edad, señalados de participar en este hecho.

El mandatario municipal había viajado a Bogotá el día anterior para adelantar una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo, oferta que llamó su atención y que lo llevó hasta un parqueadero ubicado en el barrio La Unión, en Soacha. Al llegar al lugar, el alcalde fue intimidado y privado de la libertad.

Pocas horas después, sus familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que el mismo pedía que le enviaran 100 millones de pesos, sin argumentos sólidos que justificaran el monto. Ese detalle despertó sospechas y llevó a la familia a interponer la denuncia ante el Gaula de la Policía Nacional, que activó un plan de búsqueda e investigación para dar con su paradero.

Gracias a labores de inteligencia, verificación de información y seguimiento técnico, los investigadores lograron ubicar con precisión la dirección del parqueadero donde el alcalde permanecía retenido. Hasta allí llegó el equipo operativo, que ingresó de manera controlada y lo rescató sin que sufriera ningún tipo de lesión.

Escuche W Radio en vivo aquí: