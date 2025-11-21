Hay nueva fecha para aplicación de Pruebas Saber Pro y Saber TyT 2025-II en Tunja

La Alcaldía Mayor de Tunja informó que las Pruebas Saber Pro y Saber TyT 2025-II ya tienen una nueva fecha de aplicación, luego de haber sido suspendidas el pasado 9 de noviembre por medidas preventivas adoptadas ante los hechos de orden público registrados en la ciudad.

De acuerdo con información suministrada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), más de 2.400 estudiantes que estaban citados en cinco puntos de la capital boyacense deberán presentar sus evaluaciones el domingo 23 de noviembre de 2025, en los mismos lugares asignados inicialmente.

El Icfes continuará trabajando de manera articulada con las autoridades locales para garantizar la logística y el normal desarrollo de la jornada, e informó que cualquier novedad será divulgada a través de sus canales oficiales.

La Administración Municipal reiteró que la reprogramación de las pruebas busca asegurar el cumplimiento del proceso y la calidad académica de los estudiantes tunjanos, e hizo un llamado a la comunidad para mantenerse atenta a las comunicaciones institucionales del Icfes y de la Alcaldía Mayor de Tunja.