Putin dijo que el plan de EE.UU. podría “sentar las bases” para un acuerdo de paz en Ucrania

Vladímir Putin, presidente de Rusia, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de EE.UU. Donald Trump en Anchorage, Alaska, EE.UU., el viernes 15 de agosto de 2025. Fotógrafo: Al Drago/Bloomberg vía Getty Images

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró el viernes 21 de novembre, que el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania puede “sentar las bases” para un acuerdo definitivo y amenazó con conquistar más territorio si Kiev lo rechaza.

“Puede sentar las bases para un acuerdo de paz definitivo, pero este plan no se discute con nosotros de forma concreta”, declaró Putin durante una reunión gubernamental retransmitida por televisión.

“Estamos dispuestos a mantener negociaciones pacíficas y a resolver los problemas por medios pacíficos. Sin embargo, esto requiere, por supuesto, una discusión profunda de todos los detalles del plan propuesto. Estamos listos para ello”, añadió.

Según Putin, Rusia solo abordó “a grandes rasgos” con Estados Unidos este plan de 28 puntos, que Kiev ve con hostilidad.

“Ucrania y sus aliados europeos todavía se hacen ilusiones y sueñan con infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla”, continuó Putin, asegurando que Moscú está dispuesto, en caso de rechazo, a lograr sus objetivos “por las armas, en el marco de una lucha armada”.

El plan de Washington retoma varias exigencias rusas para poner fin al conflicto, incluidas cesiones territoriales y una reducción del ejército ucraniano, pero también prevé garantías de seguridad para Ucrania.

El viernes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski rechazó este plan, asegurando que no “traicionará” a su país, y dijo que presentará “alternativas” a Washington.

