Capturan al segundo implicado en el homicidio de Harold Aroca en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la captura del segundo implicado en el homicidio del joven Harold Aroca, quien había desaparecido el pasado 5 de agosto en el sector de Los Laches.

“Uniformados del CAI Laches capturaron a alias ‘Chará’”, presunto responsable del asesinato del joven Jarol Aroca.

Alias “Chará” tendrá que responder ante la Justicia por los delitos de homicidio agravado, secuestro y tortura. Con esta, ya son dos los capturados por el homicidio de Jarol Aroca”, confirmó Galán.

Cabe recordar que, el pasado 17 noviembre, la Policía Metropolitana de Bogotá junto con la Fiscalía capturó a un primer hombre identificado como Anderson Santiago Pedraza, quien ya se encuentra a disposición de un fiscal de la Unidad de Vida de la Dirección Seccional de Bogotá.

La Fiscalía le imputó al capturado los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Sin embargo, el hombre no aceptó los cargos.

Escuche W Radio en vivo: