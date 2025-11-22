Dimitió un miembro del consejo directivo de BBC en medio de crisis por Donald Trump

Un miembro del Consejo Directivo de la BBC, que supervisa la estrategia y misión pública de la cadena, presentó hoy su dimisión en protesta por lo que llamó temas de “gobernanza” del ente, sumido en una crisis por la demanda multimillonaria con que le ha amenazado el presidente estadounidense, Donald Trump, informó hoy la radiotelevisión pública británica.

El consejero Shumeet Banerji dijo también que su dimisión se debía a “no haber sido consultado” sobre los acontecimientos que condujeron a la reciente dimisión de su director general, Tim Davie, y su jefa de informativos, Deborah Turness, tras desvelarse que un programa emitido el año pasado contenía una manipulación de un discurso de Trump en el que este último aparentaba estar llamando directamente a un violento asalto contra el Capitolio, como el que finalmente sucedió en 2021.

El Consejo Directivo de la BBC está compuesto por doce personas, que no tienen responsabilidad en los contenidos informativos, pero vigilan que estos se adecúen a la misión de la emisora como servicio público.

Donald Trump exigió a la BBC que emitiera una disculpa pública y le compensara por aquel programa, y si bien la cadena emitió la semana pasada una disculpa en una carta a la Casa Blanca que hizo pública, y que eliminó el polémico programa de sus parrillas, se negó a compensar económicamente al mandatario.

Como consecuencia, Trump dijo que pensaba demandar a la BBC por un valor de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares, algo que precisaría esta semana que termina, aunque todavía no lo ha hecho.

El próximo lunes, el presidente del Consejo Directivo Samir Shah -que ha negado intencionalidad en aquel programa y ha defendido repetidamente el trabajo de los periodistas de la cadena- se presentará para dar explicaciones ante el comité parlamentario de cultura, medios y deportes, junto a otros dos consejeros, Robbie Gib y Caroline Thomson

