Llama la atención que sea en año electoral: excanciller por borrador de requisitos para diplomáticos

Camilo Reyes Rodríguez conversó con W Fin De Semana y explicó la inconveniencia del borrador de decreto que reduce los requisitos para ocupar cargos de embajador extraordinario y cónsul central.
Camilo Reyes Rodríguez. Foto: (COLPRENSA-RAUL PALACIO).
El excanciller Camilo Reyes Rodríguez pasaron por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar acerca del borrador de decreto que reduce los requisitos para ocupar los cargos de embajador extraordinario y cónsul central de Colombia.
Para Reyes, llama la atención que ese borrador llegue en año electoral, un periodo en el que los embajadores y cónsules tiene una alta demanda laboral para permitir que los millones de colombianos en el exterior puedan ejercer su derecho al voto.
Resaltó también la importancia y el nivel de responsabilidad de los funcionarios diplomáticos del país.
“Son personas que deben percibir una preparación y recorrer un procedimiento de méritos porque les corresponde el deber de defender los intereses y el bienestar de muchas personas”, afirmó.
Por eso, solicitó al Gobierno no aprobar ese borrador de ley porque tiene varios riesgos y sienta malos precedentes entre los funcionarios de carrera.
“Ese decreto tiene otro defecto: establece una muy inequitativa relación entre la gente de carrera y lo que pretendería el decreto, que es nombrar a cualquier persona que haya nacido en Colombia y tenga 25 años”, sostuvo.
¿Qué labores ejercen los cónsules y embajadores de Colombia?
El exembajador Reyes explicó cuáles son las diferencias entre las labores de un cónsul y un embajador.
- Cónsules
“Son funcionarios que se ocupan para facilitarle servicios a los colombianos en el exterior. Los colombianos necesitan renovar sus pasaportes, que se les expida la cédula, registrar a sus hijos como colombianos, registrar contratos, ayuda con problemas financiero o legal, apoyo para sus derechos como ciudadano”.
- Embajadores
“Tienen la responsabilidad de representar al país entero. Cuando uno está en el exterior como embajador a uno no lo reconocen por el nombre, sino por ser representante de Colombia. Es evidente que se necesitan a profesionales con título universitario, que hayan hecho especialización que conozcan el país, los caracteres generales de su población, de su naturaleza, de sus regiones, de su economía”.
Reviva la entrevista completa con los exembajadores aquí:
