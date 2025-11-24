Autoridades buscan a hombre que hizo disparos al aire en Suba
El hombre se habría escondido para evitar ser identificado por las autoridades.
Este fin de semana, en la localidad de Suba, un hombre hizo varios disparos al aire en medio de una zona residencial.
- Lea también: Video: mujer hizo disparos al aire desde su vivienda en Bogotá; la Policía no pudo entrar al conjunto
Ante los hechos, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que uniformados de la institución atendieron el caso de hombre que hizo estos disparos frente al conjunto residencial ‘Panoramia Park’.
“El día sábado se recibe un incidente de en el que manifestaban que una persona estaba haciendo disparos al aire. Llegamos a la zona de atención, al conjunto residencial y nos manifestaron que no sabían quién era y que el edificio es inteligente y que solo se ingresa con reconocimiento facial. Nadie nos atendió, y no le dieron el video a la Policía y sí para redes sociales”, dijo el general
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Ante el panorama, las autoridades continúan buscando el hombre para identificarlo y posteriormente judicializarlo.