Autoridades buscan a hombre que hizo disparos al aire en Suba

Este fin de semana, en la localidad de Suba, un hombre hizo varios disparos al aire en medio de una zona residencial.

Ante los hechos, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que uniformados de la institución atendieron el caso de hombre que hizo estos disparos frente al conjunto residencial ‘Panoramia Park’.

“El día sábado se recibe un incidente de en el que manifestaban que una persona estaba haciendo disparos al aire. Llegamos a la zona de atención, al conjunto residencial y nos manifestaron que no sabían quién era y que el edificio es inteligente y que solo se ingresa con reconocimiento facial. Nadie nos atendió, y no le dieron el video a la Policía y sí para redes sociales”, dijo el general

Ante el panorama, las autoridades continúan buscando el hombre para identificarlo y posteriormente judicializarlo.

Esto fue lo que ocurrió: