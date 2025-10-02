Cinco capturados por ataque a conjunto residencial en Puerto Colombia, Atlántico. Imagen de referencia. Foto: Colprensa( Thot )

La Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de cinco personas, presuntamente, responsables de atacar un conjunto residencial en el sector de Villa Campestre, en jurisdicción de Puerto Colombia, Atlántico.

Según lo que se conoció, en medio de labores de patrullaje y vigilancia, uniformados identificaron a los señalados responsables de disparar contra la fachada del complejo residencial.

Dos de los presuntos atacantes fueron capturados en medio de una persecución policial, mientras que los otros tres fueron ubicados en una zona enmontada.

En el operativo, se produjo un intercambio de disparos en el que dos de los señalados atacantes resultaron heridos.

El episodio violento tuvo lugar en el conjunto residencial Santa Bárbara, ubicado en inmediaciones de la calle 2 con carrera 20.

Durante las diligencias, las autoridades también incautaron las armas de fuego que fueron utilizadas en el ataque.

Por lo pronto, la Policía indaga el episodio para establecer los móviles del hecho.

Escuche W Radio en vivo aquí: