Cuatro menores intoxicados por consumir brownie con cannabis en Soledad, Atlántico

La Secretaría de Salud de Soledad, Atlántico, confirmó la intoxicación de cuatro menores de edad, tras haber ingerido un brownie con cannabis.

Se trata de niños entre los 5 y 10 años que consumieron el alimento al interior de una vivienda.

El caso se conoció cuando los menores de edad ingresaron a una clínica del municipio con síntomas de intoxicación.

Al realizar los exámenes toxicológicos se comprobó la presencia de cannabinoides. Tras permanecer bajo observación en el Hospital Pediátrico Niño Jesús, los menores fueron dados de alta.

Ante lo ocurrido, las autoridades locales informaron que adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el hecho, que puso en riesgo la salud de los niños.

Asimismo, detallaron que, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF realiza el acompañamiento correspondiente para garantizar el bienestar de los menores.

“Hacemos un llamado urgente a los padres de familia y cuidadores para que refuercen la supervisión sobre lo que consumen los niños. La protección de su salud y su vida es una prioridad que debe unirnos a todos”, señalaron desde la Secretaría de Salud de Soledad.

