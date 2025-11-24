Oposición denuncia a fiscal Camargo por prevaricato tras escándalo de disidencias Farc

El representante del Centro Democrático, Hernán Cavid, denunció este lunes a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ante su juez natural, la Comisión de Acusación de la Cámara, por presunto prevaricato.

Esto, por la supuesta omisión de las pruebas incautadas, que tienen que ver con los presuntos vínculos entre las disidencias de las Farc y funcionarios del Estado, entre los que están los nombres del general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Cavid también pidió a la Comisión establecer si la fiscal incurrió en prevaricato al expedir el oficio mediante el cual se ordenó la libertad de Erlinson Echavarría Escobar, alias “Ramiro”, y quien iba en la caravana en la que se incautó la información.

Ahora, en lo que tiene que ver con la investigación sobre los nexos con las disidencias, Cadavid aseguró que la Fiscalía tiene bajo su custodia la información incautada desde el 23 de julio de 2024, y no se ha avanzado en ninguna vía.

Por lo que, según dice, Camargo incurrió en prevaricato por omisión, pues “todas estas pruebas las conoce desde hace más de un año la Fiscal General de la Nación, sin que haya avanzado proceso alguno”.