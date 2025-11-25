CNE abrió indagación a la UP y Comunista por haber renunciado a consulta del Pacto Histórico

Esta semana el Consejo Nacional Electoral abrió indagación preliminar contra los partidos Unión Patriótica (UP) y Comunista por haber renunciado a la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre, en la que salió electo como candidato único el senador Iván Cepeda.

Es de recordar que, cuatro días antes de la elección, esas colectividades renunciaron a la consulta ante las dudas sobre que el proceso pudiera tratarse de una consulta interpartidista y el ganador quedará inhabilitado para participar en futuras consultas.

En esa carta, la UP y el Partido Comunista señalaron que con la renuncia quedaba claro que no suscribieron ningún acuerdo de consulta interpartidista, “por cuanto no presentamos candidaturas ni manifestamos una voluntad en ese sentido”.

Ahora, la indagación preliminar buscaría determinar si, por la renuncia, tendría que pedirse a esos partidos un reintegro por los gastos que implicó la consulta y que gastó la organización electoral.

Y es que, según la indagación, se habría incurrido en gastos adicionales solo por su participación, y por eso “podría existir un reintegro proporcional que esas colectividades deberían hacer”.