El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Dependemos de un conjuez”: presidente de Colpensiones tras empate en votación de la reforma pensional

Este lunes, 24 de noviembre, se conoció que luego de que la discusión en la Sala Plena de la Corte quedara empatada 4-4, y por ende no hubiera mayoría frente a salvar o hundir la reforma pensional. Ahora será un conjuez quien decidirá si el proyecto se salva o no en la Corte Constitucional.

Es por eso por lo que Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y dio detalles de la situación del proyecto.

Dussan aseguró que la Corte Constitucional tomó varias decisiones después de un año de tener la responsabilidad de declarar constitucional o institucional la ley e incluso después de ser aprobada por la Cámara de Representantes.

“Colpensiones ajustó todos sus sistemas para recibir a los colombianos y colombianas, pero el magistrado Ibáñez tomó consideró que el trámite en la Cámara de Representantes no había cumplido con lo establecido por la Constitución”, dijo.

“Ahora dependemos de un conjuez”, concluyó.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “Dependemos de un conjuez”: presidente de Colpensiones tras empate en votación de la reforma pensional 06:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vea el programa: