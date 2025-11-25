“Dependemos de un conjuez”: presidente de Colpensiones tras empate en votación de la reforma pensional
aime Dussan, presidente de Colpensiones, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y dio detalles de la situación del proyecto de la reforma pensional.
Gustavo Petro, Francia Marquéz y Jaime Dussan. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Este lunes, 24 de noviembre, se conoció que luego de que la discusión en la Sala Plena de la Corte quedara empatada 4-4, y por ende no hubiera mayoría frente a salvar o hundir la reforma pensional. Ahora será un conjuez quien decidirá si el proyecto se salva o no en la Corte Constitucional.
Es por eso por lo que Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y dio detalles de la situación del proyecto.
Dussan aseguró que la Corte Constitucional tomó varias decisiones después de un año de tener la responsabilidad de declarar constitucional o institucional la ley e incluso después de ser aprobada por la Cámara de Representantes.
“Colpensiones ajustó todos sus sistemas para recibir a los colombianos y colombianas, pero el magistrado Ibáñez tomó consideró que el trámite en la Cámara de Representantes no había cumplido con lo establecido por la Constitución”, dijo.
“Ahora dependemos de un conjuez”, concluyó.
