DNI dice que denuncias contra Wilmar Mejía fueron antes de su ingreso a la entidad

A través de un comunicado de prensa, la Dirección Nacional de Inteligencia aseguró que inició una investigación para determinar la responsabilidad del Director de Inteligencia, Wilmar Mejía, ante las denuncias sobre supuestos vínculos con las disidencias de las Farc, con el propósito de confirmar o desvirtuar de manera objetiva las versiones divulgadas.

“Es fundamental precisar que el señor Wilmar Mejía ingresó a la entidad el 10 de mayo de 2024 como agente de inteligencia, y posteriormente fue designado Director de Inteligencia el 20 de febrero de 2025. Al respecto, los señalamientos realizados por los medios de comunicación refieren que estos habrían ocurrido antes de su vinculación a la DNI”.

Por otro lado, la DNI, aseguró que tras una revisión interna, no existen indicios de reuniones de William Mejía en Venezuela.

“Así mismo, en la Dirección Nacional de Inteligencia no se dieron órdenes y tampoco existe trazabilidad alguna que indique que el funcionario haya participado en las reuniones que se le atribuyen en Venezuela, como han señalado algunas versiones públicas”.

Finalmente, la DNI aseguró que toda la información será verificada con rigor.

