Petro aseguró que su comentario sobre el clítoris de la mujer “fue desafortunado, pero científico”

Al inicio del consejo de ministros realizado el martes 25 de noviembre, se proyectó un video grabado por el presidente de la República Gustavo Petro, en donde sentado con varias mujeres a su lado, se refirió a un comentario realizado por él, donde se refería a una parte específica del cuerpo de la mujer y que calificó como “desafortunado”, pues el mandatario se refería a un pronunciamiento en el que habló del clítoris y el cerebro de la mujer, el cual fue objeto de una acción judicial por parte de la abogada Tatiana Echavarría.

“Rectifico la expresión cuando hablé de la felicidad de las mujeres, refiriéndome a una parte específica de su cuerpo, reconozco que esa forma de expresarme fue desafortunada, pero científica”, dijo el presidente.

Pidió excusas por su comentario realizado también durante un consejo de ministros.

“Al hacerlo di pie a que se entendiera una reducción de lo que nunca debe reducirse, la grandeza integral de las mujeres. Presento mis excusas a Tatiana Echavarría Arango, a su hija y a todas las mujeres que se sintieron ofendidas”, manifestó el mandatario.

Según Petro, esta acción de perdón la realizó cumpliendo una decisión judicial “que invitan a la reflexión y a la construcción”.

