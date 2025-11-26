Defensoría del Pueblo alertó sobre cifras de violencia de género: mil mujeres son asesinadas al año

La defensora del Pueblo, Iris Marín se pronunció sobre la grave problemática de violencias de género en el país, que actualmente constituye una emergencia nacional.

Según cifras de la entidad, cada año se registran cerca de 1.000 mujeres asesinadas, es decir, una cada ocho horas en el territorio, y un promedio anual de 139 asesinatos de personas con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas (OSIGNH).

A los crímenes se suma la persistencia de la violencia de pareja, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la trata de personas y las desapariciones, fenómenos que afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas, adolescentes y población OSIGNH, en territorios con débil presencia estatal.

La Defensoría también señaló que, la impunidad agrava la crisis, debido a que más del 90% de los delitos de violencia contra las mujeres, no recibe condena.

Esto, mientras que el 91,4% de los delitos sexuales permanece en etapa de indagación.

Por el grave panorama, se implementó una articulación institucional para enfrentar las violencias extremas.

A través de una ruta, se busca la coordinación con entidades del sector justicia, comisarías de Familia, Fiscalía General de la Nación, autoridades locales y organizaciones sociales del movimiento de mujeres y de los sectores LGBTIQ.

De esa manera, se mejorarían las capacidades de defensa técnica con enfoque de género, se fortalecerían las rutas de atención, la emisión de medidas de protección y de las órdenes de captura; y el posicionamiento en las decisiones judiciales de los argumentos jurídicos que permitan comprender el contexto de discriminación y patrones de violencia estructural de las violencias basadas en género.

Desde Barranquilla, Marín también hizo el lanzamiento de las Unidades Especializadas para el Litigio de las Violencias de Género, como respuesta institucional urgente ante el aumento de las violencias extremas.

La estrategia iniciará operaciones prioritarias en los departamentos de Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá.

Está tiene el objetivo de consolidar un servicio que incorpore de manera efectiva el enfoque de género, ofreciendo representación especializada, oportuna, respetuosa y humanizada.

“Necesitamos una respuesta estatal unificada y diligente y un diálogo permanente con la sociedad civil, con los movimientos de mujeres, con las organizaciones LGBTI y las veedurías ciudadanas, que permita hacer seguimiento, exigir cumplimiento y construir confianza”, señaló la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

