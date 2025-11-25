Capturan a ladrones de carros en Bogotá: en el último mes habían robado siete automotores. Fotos: capturas de pantalla.

Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que las autoridades capturaron a los ladrones de carros de la banda del ‘Carro Rojo’.

“En la madrugada de este martes, la Policía recuperó 3 carros hurtados y capturó en flagrancia a 7 individuos relacionados con el hurto de vehículos en las últimas semanas. Estos delincuentes cometían sus crímenes en un Renault Scala rojo y un Mazda 3 rojo”, anunció Galán.

Sumado a esto, Galán pidió a los ciudadanos que hayan sido víctimas de hurto contactarse con las autoridades para denunciar.

“Quiero pedirles a los ciudadanos que hayan sido víctimas de hurto violento de sus vehículos en las últimas semanas que se comuniquen al teléfono 3058175671 de la SIJIN con el fin de que nos ayuden a ampliar la información que nos permita dejarlos tras las rejas”, concluyó.

Así operaban los ladrones: