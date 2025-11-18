Millonario robo en gasolinera en Autopista Norte de Bogotá: ladrones se llevaron dinero y licor

Bogotá

Este martes, sobre las 3:15 de la mañana en la localidad de Usaquén, en la carrera 45 con calle 242, en el barrio Torca , delincuentes que se movilizaban en camionetas llegaron hasta una estación de gasolina para intimidar y robar a los trabajadores del lugar.

Según fuentes, los ladrones encerraron en un baño a las personas que estaban allí. Posteriormente, robaron la caja de recaudo y botellas de licor del establecimiento comercial que está en la misma isla de atención.

“Ocho sujetos en varios vehículos llegan a este lugar. A uno de los empleados lo amenazan con arma de fuego y lo despojan de su chaqueta institucional para distraer a los demás trabajadores. Tres sujetos con varillas y pulidora se llevan una vajilla de seguridad”, dijo el coronel Ricardo Chaves, comandante Estación de Policía Usaquén.

En total, los delincuentes se robaron 31 millones de pesos de la estación de gasolina, tres millones del establecimiento comercial aledaño y 8 botellas de licor del lugar.

Por ahora, las autoridades analizan las cámaras del sector y del establecimiento para lograr la identificación y posterior captura de los responsables de los hechos.

Escuche W Radio en vivo aquí: