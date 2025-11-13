[Video] Cinematográfico robo en Mondoñedo: delincuentes robaron tractocamión

La Policía frustró el robo de un tractocamión con computadores, televisores y cámaras avaluados en más de 2.000 millones de pesos, en la vía Girardot – Mondoñedo.

Los delincuentes simularon una emergencia en la vía para detener el vehículo, pero la rápida acción de la comunidad y de las autoridades permitió frustrar el hecho.

En videos publicados en redes sociales se ve como los delincuentes, quienes se movilizaban en moto, roban a varios conductores.

“Nuestras unidades de investigación criminal e inteligencia adelantan el análisis de todas las evidencias técnicas que aporten en materia investigativa para esclarecer el caso y dar con los responsables. La Policía de Tránsito y Transporte invita a los conductores a denunciar y reportar cualquier hecho sospechoso al 123, contribuyendo así a la seguridad en las vías del país”, informó la Policía de Tránsito.

La autoridades anunciaron que recuperaron el camión y se encuentran adelantando un operativo para capturar a los ladrones.

