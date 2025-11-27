“El CNE siempre ha mostrado una animadversión contra el presidente Petro”: Armando Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a la campaña Petro Presidente 2022 por la violación de topes de financiación, es un nuevo ataque por parte del CNE al Gobierno.

“No estoy desacuerdo con esa decisión, se respetará y se investigará en la Fiscalía y en la Comisión de Acusaciones. El CNE siempre ha mostrado una animadversión contra el presidente Petro”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El jefe de la cartera política también se refirió a la situación de Ricardo Roa, quien actualmente es presidente de Ecopetrol y fue gerente de campaña Petro Presidente, a quien se le impone una multa por 5mil millones de pesos.

“Ahora tiene que ir a la Fiscalía esa investigación y a la Comisión de Acusación la que tiene que ver con el presidente, entonces el mensaje es que en época Electoral, están sacando fallos que afecten al Gobierno”, agregó.

El ministro mencionó que esta situación no tiene nada que ver con temas administrativos, sino son actuaciones de carácter político.