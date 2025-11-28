Crimen y tortura de Harold Aroca: envían a prisión al segundo capturado

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a Haizak Karol Chara, el segundo capturado por su presunta participación en el crimen y tortura de Harold Aroca, de 16 años, en hechos ocurridos el pasado mes de agosto en el barrio Los Laches de la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

Según la investigación, el menor fue interceptado por hombres armados, posteriormente retenido, sometido a torturas y finalmente asesinado.

En medio de la investigación de la Fiscalía General de la Nación, se recopilaron videos de cámaras de seguridad y otras evidencias que demuestran que el menor de edad fue interceptado en un parque por un grupo de hombres; entre ellos estaría el hoy procesado.

“El menor fue cuestionado por los señalamientos que supuestamente hizo contra una organización delincuencial del sector, trasladado a un sitio donde fue sometido a tratos crueles e inhumanos y finalmente atacado con arma de fuego”, detalló la Fiscalía.

Además, se conoció que el cadáver fue encontrado en una zona boscosa. “Días después, el 9 de agosto, la familia del joven y las autoridades lo encontraron con quemaduras en varias partes del cuerpo y cuatro lesiones de proyectil”, dijo la Fiscalía.

Una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de homicidio y tortura, ambas conductas agravadas; secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.

Haizak Karol Chara se declaró inocente y no aceptó cargos.

Escuche W Radio en vivo aquí: