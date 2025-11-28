Actualidad

No se deje estafar en el Black Friday: MinTIC envió alertas

El Ministerio de las Tecnologías prendió las alarmas en el día de Black Friday por posibles estafas a través de páginas falsas.

Black Friday: SIC impone millonaria multa contra 10 reconocidas empresas por irregularidades en ventas. Fotos: Getty Images.

El Black Friday es uno de los días del año en que más compras se realizan; sin embargo, es también el día en el que más estafas pueden presentarse.

Así, el Ministerio TIC y el Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT) dieron unas recomendaciones para consumidores, comercios y el sector financiero, con el fin de reducir riesgos de fraude, suplantación y otros incidentes cibernéticos durante esta temporada de alta actividad digital.

Consejos para los compradores:

Para los consumidores, el principal mensaje es que la mejor promoción es comprar seguro, en sitios conocidos.

  • Verificar que el sitio tenga https:// al inicio de la dirección, y candado en la barra del navegador. También verificar que salgan datos claros del comercio y buena reputación. Si algo se ve raro, es mejor no seguir.
  • Elegir métodos de pago seguros
  • Preferir tarjetas de crédito, tarjetas virtuales o pasarelas reconocidas.
  • Cuidar las contraseñas y activar el doble factor
  • Usar claves largas y únicas para cada servicio, apoyarse en gestores de contraseñas y activar el doble factor de autenticación (2FA) en bancos, correo y tiendas en línea.
  • Desconfiar de enlaces y mensajes sospechosos
  • No abrir enlaces que llegan por correo, SMS o aplicaciones de mensajería con ofertas “demasiado buenas”. Es mejor escribir directamente la página en el navegador, y verificar que sea el sitio oficial.
  • Revisar los movimientos del banco y guardar comprobantes
  • Activar alertas de consumo, revisar con frecuencia las transacciones y reportar de inmediato cualquier compra que no se reconozca. Conservar comprobantes y hacer seguimiento a los envíos también ayuda a reclamar a tiempo.

Claves para las empresas y comercios en línea:

  • Hacer auditorías básicas de seguridad, revisar firewall o WAF, actualizar plugins y eliminar software que no se use. Esto ayuda a cerrar puertas que puedan aprovechar los atacantes.
  • Prepararse para el aumento de visitas
  • Probar cómo responde la página cuando hay mucho tráfico, y tener apoyo de servicios como CDN o protección anti-DDoS. La idea es que el sitio no se caiga justo en el momento de más ventas.
  • Cuidar al máximo la zona de pagos
  • Usar cifrado (https), pasarelas de pago certificadas y herramientas como CAPTCHA o filtros para bots. Así se protege mejor la información financiera de los clientes.
  • Controlar bien quién entra a los sistemas
  • Activar autenticación de múltiples factores (MFA) para accesos sensibles, usar buenas políticas de contraseñas y limitar los permisos solo a lo necesario. Menos accesos, menos riesgo.
  • Monitorear en tiempo real y saber cómo reaccionar
  • Contar con monitoreo 24/7, alertas ante movimientos sospechosos y un plan claro de qué hacer ante un incidente. Detectar a tiempo una transacción rara puede evitar un fraude mayor.

Es fundamental denunciar ante las autoridades pertinentes frente a cualquier irregularidad.

