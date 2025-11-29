Manchester City sufrió y ganó 3-2 al Leeds United: Foden anotó al minuto 90

Phil Foden celebra su tercer gol con el Manchester City ante el Leeds United. FOTO: Carl Recine/Getty Images / Carl Recine

Con un doblete, el atacante Phil Foden aseguró este sábado la sufrida victoria 3-2 del Manchester City contra el Leeds en la 13ª jornada de Premier League, que deja a los citizens a cuatro puntos del líder Arsenal.

El City, que perdió la pasada jornada 2-1 en Newcastle y entre semana en Champions League contra el Bayer Leverkusen (2-0), logró así mantenerse como primer perseguidor del Arsenal, que visita este domingo al Chelsea.

Todo había empezado bien para el City en su Etihad Stadium: el reloj apenas marcaba un minuto de juego cuando Phil Foden abrió el marcador, rematando en el área pequeña un centro desde la banda derecha del portugués Matheus Nunes.

Antes de la media hora de juego, Nico O’Reilly remató de cabeza hacia la portería del Leeds un saque de esquina, y su compañero Josko Gvardiol apareció para estirar la pierna y dar el empujón definitivo al balón con la punta del pie.

El tanto, que fue revisado por el VAR, subió al marcador, en la que parecía una cómoda victoria para el principal perseguidor del líder Arsenal en la lucha por el título.

Pero en la segunda parte, el encuentro se torció para los hombres de Pep Guardiola.

Primero, Dominic Calvert-Lewin castigó un exceso de confianza del City en la salida de balón para recortar distancias. Minutos después, el atacante del Leeds fue derribado en el área por una entrada de Gvardiol, castigada con penal.

El disparo desde los once metros de Lukas Nmecha fue desviado por el arquero Gianluigi Donnarumma, pero el balón cayó de nuevo a los pies del atacante alemán, que no perdonó su segunda oportunidad.

Cuando parecía que el marcador no iba a moverse más, el balón le llegó en el área a Foden, y después de perfilarse, disparó con potencia a portería. Pese a lo poblada que estaba el área, el balón siguió su trayectoria y se coló cercano al poste izquierdo, inalcanzable para el arquero brasileño Lucas Perri.

