Bayer Leverkusen ganó 2-0 al Manchester City y le propinó su primera derrota en Champions League

Patrik Schick celebra su gol ante el Manchester City por Champions League. FOTO: Nick Potts/PA Images via Getty Images / Nick Potts - PA Images

Con una profunda rotación en su once, el Manchester City sufrió este martes en casa su primera derrota en la Champions League de esta temporada, contra el Bayer Leverkusen, que sorprendió al equipo inglés con un 2-0 gracias a dos contraataques.

Con este revés, los Citizens se mantienen con 10 puntos en la tabla, antes de desplazarse en dos semanas al campo del Real Madrid, mientras que el Leverkusen (8) recibirá al Newcastle a principios de diciembre.

Guardiola decidió rotar su plantilla dejando en el banquillo a casi todos sus titulares, incluidos Erling Haaland, Phil Foden y el portero Gianluigi Donnarumma.

Los Citizens se vieron en desventaja en el marcador en la primera mitad con un gol de Alejandro Grimaldo (minuto 23) y el Leverkusen amplió la ventaja al inicio de la segunda parte con un tanto de Patrik Schick (54′).

Haaland y Rayan Cherki ingresaron al campo en la última media hora del encuentro, mientras que Phil Foden, Jeremy Doku y Nico O’Reilly habían entrado al inicio del segundo tiempo. Cinco cambios realizados por Guardiola, pero en vano para el Manchester City.

Tres días después de la derrota contra Newcastle (2-1) en Premier League, Pep Guardiola había concluido que necesitaba “piernas frescas” para enfrentarse al Bayer Leverkusen.

“Tenemos que lograrlo todos juntos, tenemos muchos partidos y todos deben estar involucrados”, explicó el entrenador español del Manchester City antes del inicio del encuentro al micrófono del canal TNT, para justificar su decisión de realizar esta profunda rotación.

La primera parte ofrecida por su equipo B fue de baja calidad, sin hacer mucho con el balón que el Bayer Leverkusen le dejó voluntariamente.

En una de las pocas ocasiones del Leverkusen en la primera parte, un contraataque fue concluido por Grimaldo, con un disparo de exterior del pie izquierdo muy preciso.

Ya en la segunda, en una nueva contra, Schick firmó la sentencia del gigante inglés.

