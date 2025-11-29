“Muy felices de poder seguir compartiendo música”: vocalista de ‘Piso 21′ sobre su nuevo sencillo
David Escobar Gallego, conocido artísticamente como DIM y uno de los vocalistas del grupo musical ‘Piso 21′, habló en W Fin de Semana acerca de lo que ha sido su paso en los escenarios, artistas con los que ha compartido y el gran crecimiento que han tenido.
Grupo musical Piso 21. FOTO: John Parra/Telemundo via Getty Images
Nacido en Medellín, DIM es uno de los vocalistas principales y guitarrista de la agrupación musical de Piso 21, banda colombiana que ha logrado convertirse en un referente de la música latina, además de haber tenido la oportunidad de compartir escenario con artistas como Beéle y Marc Anthony.
El cantante habló además del nuevo sencillo ‘Como el Sol’, canción en la que han colaborado con Bacilos y que trata sobre lo que en un comienzo parecen amores imposibles pero que al final, de una manera u otra, logran unirse.
Para Escobar y para el resto del grupo, lo que están viviendo “es un sueño y poder estar haciendo lo que en algún momento hizo Bacilos que llevó como bandera ser uno de los grupos más grandes de Latinoamérica, es para nosotros nuestra misión y nuestro foco”, comentó DIM sobre el legado y el objetivo que quieren conseguir.
Escuche la entrevista completa aquí:
