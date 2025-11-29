El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nacido en Medellín, DIM es uno de los vocalistas principales y guitarrista de la agrupación musical de Piso 21, banda colombiana que ha logrado convertirse en un referente de la música latina, además de haber tenido la oportunidad de compartir escenario con artistas como Beéle y Marc Anthony.

El cantante habló además del nuevo sencillo ‘Como el Sol’, canción en la que han colaborado con Bacilos y que trata sobre lo que en un comienzo parecen amores imposibles pero que al final, de una manera u otra, logran unirse.

Para Escobar y para el resto del grupo, lo que están viviendo “es un sueño y poder estar haciendo lo que en algún momento hizo Bacilos que llevó como bandera ser uno de los grupos más grandes de Latinoamérica, es para nosotros nuestra misión y nuestro foco”, comentó DIM sobre el legado y el objetivo que quieren conseguir.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Muy felices de poder seguir compartiendo música”: vocalista de ‘Piso 21′ sobre su nuevo sencillo 02:09 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: