W Fin de SemanaW Fin de Semana

Tendencias

“Muy felices de poder seguir compartiendo música”: vocalista de ‘Piso 21′ sobre su nuevo sencillo

David Escobar Gallego, conocido artísticamente como DIM y uno de los vocalistas del grupo musical ‘Piso 21′, habló en W Fin de Semana acerca de lo que ha sido su paso en los escenarios, artistas con los que ha compartido y el gran crecimiento que han tenido.

“Muy felices de poder seguir compartiendo música”: vocalista de ‘Piso 21′ sobre su nuevo sencillo

“Muy felices de poder seguir compartiendo música”: vocalista de ‘Piso 21′ sobre su nuevo sencillo

02:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Grupo musical Piso 21. FOTO: John Parra/Telemundo via Getty Images

Nacido en Medellín, DIM es uno de los vocalistas principales y guitarrista de la agrupación musical de Piso 21, banda colombiana que ha logrado convertirse en un referente de la música latina, además de haber tenido la oportunidad de compartir escenario con artistas como Beéle y Marc Anthony.

El cantante habló además del nuevo sencillo ‘Como el Sol’, canción en la que han colaborado con Bacilos y que trata sobre lo que en un comienzo parecen amores imposibles pero que al final, de una manera u otra, logran unirse.

Para Escobar y para el resto del grupo, lo que están viviendo “es un sueño y poder estar haciendo lo que en algún momento hizo Bacilos que llevó como bandera ser uno de los grupos más grandes de Latinoamérica, es para nosotros nuestra misión y nuestro foco”, comentó DIM sobre el legado y el objetivo que quieren conseguir.

Escuche la entrevista completa aquí:

“Muy felices de poder seguir compartiendo música”: vocalista de ‘Piso 21′ sobre su nuevo sencillo

02:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad