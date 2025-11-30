Autoridades investigan posible muerte de civil tras enfrentamiento entre Ejército y disidentes en Meta

Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que, según reportes iniciales, un habitante de la vereda Guaymaral, en Vista Hermosa (Meta), habría resultado herido y posteriormente fallecido durante una operación militar adelantada el 29 de noviembre de 2025. Los hechos ocurrieron en medio de un enfrentamiento entre tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 y la estructura disidente “Marco Aurelio Buendía”, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño.

De acuerdo con el comunicado oficial, las tropas “sostuvieron un enfrentamiento armado contra integrantes del grupo armado organizado Estructura Marco Aurelio Buendía”. En el hecho “un integrante de esta estructura murió; otros dos fueron capturados, uno de ellos herido, a quien se le brindaron de inmediato los primeros auxilios (…) y posteriormente fue evacuado hasta el municipio de Puerto Rico, Meta”.

La institución también se refirió a un video que comenzó a circular minutos después del combate. En él, un civil registró el aterrizaje de un helicóptero de la Aviación del Ejército y afirmó que estaban siendo “emboscados” y que desde la aeronave “se efectuaban disparos”. No obstante, el Ejército señaló que “las tropas se encontraban al lado de la persona que grabó el video” y aseguraron que “desde la aeronave no se estaba disparando hacia el sitio donde ellos se encontraban ni hacia la persona que registró las imágenes”.

Sobre la posible muerte de un civil, la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 indicó que, tras verificar con las unidades en terreno, estas informaron que “en el área el único herido identificado correspondía al integrante del grupo armado organizado”, quien había recibido los primeros auxilios.

El comunicado precisa que “estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, las cuales buscan esclarecer de manera objetiva qué ocurrió en la zona de operaciones.

Finalmente, la institución reiteró que las tropas mantienen un “compromiso irrestricto con el cumplimiento de las reglas de encuentro”, así como con el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y que colaborarán con la información requerida para las investigaciones.

