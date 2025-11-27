Ejército reportó la muerte de dos oficiales en las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá

Bogotá

A través de su cuenta de X, el Ejército Nacional expresó su “profundo pesar” por la muerte de dos oficiales en las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá.

Según lo indicado preliminarmente, los hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal.

¿Qué dijo el Ejército Nacional?

“Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, hace pocos minutos se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá, un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado la muerte de dos de nuestros oficiales, al parecer en medio de un incidente de carácter personal”, dijo.

Y agregó que, en el marco de la colaboración armónica con las diferentes instituciones, brindará todo el apoyo necesario para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

“Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, agregaron.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente este acontecimiento y envía un mensaje de solidaridad y condolencias a familiares y amigos”, concluyeron.

Este fue el pronunciamiento del Ejército Nacional