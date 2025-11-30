Avanza actualización de software de los A320: el 87% de los aviones ya están disponibles

El Ministerio de Transporte anunció este domingo, 30 de noviembre, que de las 124 aeronaves de la flota de aviones Airbus A320 que requerían una actualización del software, 108 ya completaron este proceso y están disponibles. Es decir, el 87% de la flota.

De este modo, la entidad señaló que está controlando la crisis aérea de los aviones que debían permanecer en tierra hasta que no hicieran esa actualización.

¿Cómo avanza la actualización?

LATAM: 5/5 actualizadas (100 %).

5/5 actualizadas (100 %). JetSMART: 1/1 actualizada (100 %).

1/1 actualizada (100 %). Otras aerolíneas (principalmente Avianca): 102 actualizadas (86,4 %).

“Además, de las 23 aeronaves que inicialmente debían ser llevadas a taller, 4 fueron actualizadas sin traslado, reduciendo el número pendiente a 19–20 unidades”, señaló el MinTransporte.

Por otro lado, en total, entre el 29 y 30 de noviembre se consolidaron 148 vuelos afectados (80 nacionales y 68 internacionales), con 22.630 pasajeros impactados.

“Pese a la contingencia, los principales aeropuertos —incluido El Dorado— no registraron congestión severa, gracias a la coordinación del PMU y a los planes de contingencia activados por las aerolíneas”, señaló la cartera de Transporte en un comunicado.

Finalmente, la cartera reiteró la exigencia a Airbus para entregar de inmediato el software pendiente, indispensable para completar la actualización de las aeronaves restantes.

“La recuperación está avanzando más rápido de lo previsto, pero no bajamos la guardia. Airbus debe entregar sin dilación el software faltante. La seguridad aérea no se negocia, y ninguna aeronave volverá a volar sin cumplir el 100 % de los estándares técnicos”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

