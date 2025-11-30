Cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos en Bogotá: Así puede participar

A lo largo de la historia, las personas han optado por tomar la decisión de tener un acompañante en su vida, siendo este no necesariamente humano, pues desde épocas antiguas el humano encontró en los animales una especie que puede aportar acompañamiento y también amor.

Unos de los animales que las personas a lo largo de la historia lograron domesticar fueron los perros y los gatos , por eso es común, hoy en día, que en muchos hogares de Colombia y el mundo las familias cuenten con una mascota.

Sin embargo, el mantenimiento de estos animales acarrea una serie de responsabilidades, pues se trata de un ser vivo que, al igual que el humano, siente y tiene necesidades.

Una de estas responsabilidades es la esterilización, procedimiento importante para controlar la población animal y prevenir enfermedades.

Según expertos en el área, la esterilización puede reducir la cantidad de animales abandonados y disminuir la propagación de enfermedades como la rabia y la leishmaniasis.

En esa línea, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realiza jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en toda Bogotá, a través de su programa Esterilizar Salva.

Estas jornadas se llevan a cabo mediante unidades móviles quirúrgicas que visitan las localidades de la ciudad y en un punto fijo de atención ubicado en la Unidad de Cuidado Animal, en el barrio El Muelle, localidad de Engativá.

¿Cómo es el proceso para agendar turno de esterilización?

Para acceder a las jornadas de esterilización en Bogotá es obligatorio contar con un turno asignado previamente. Se entregan máximo dos citas por ciudadano.

El agendamiento se puede hacer a través de los siguientes canales oficiales:

Página web: https://turnos.idpyba.com/solicitar-turnos

Sede administrativa: Carrera 10 # 26-51, piso 8, Torre Sur, Residencias Tequendama.

Super CADES: Manitas, Américas y Suba.

Teléfono fijo: 647 71 17.

Los cupos son gratuitos y limitados.

¿Quiénes pueden acceder a las jornadas de esterilización?

Conozca a continuación los requisitos para acceder a las jornadas de esterilización:

Las esterilizaciones son gratuitas para perros y gatos (machos y hembras) que conviven en estratos 0, 1, 2 y 3, y animales de compañía en condición de calle o de cuadra.

No se atienden animales de compañía que residan en otros municipios (Soacha, Chía, Cota, Funza, entre otros)

Sólo se asignan turnos a mayores de edad.

¿Cuáles son las recomendaciones para la esterilización de su mascota?

Las recomendaciones para la esterilización de su mascota que debe tener en cuenta son las siguientes:

El ciudadano debe ser mayor de edad y presentar el turno asignado, fotocopia de un recibo público (estrato 1, 2 o 3, no mayor a tres meses), y fotocopia de la cédula de ciudadanía. Para los caninos que sean llevados al punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal, es necesario presentar el carnet de vacunación con una vigencia máxima de un año. En el carnet de vacunas debe constar principalmente la vacuna contra moquillo (distemper canino). Sin esta vacuna, no se autorizará el ingreso del animal a la zona de esterilización. Caninos deben portar collar y traílla. Bozal si son de manejo especial o nerviosos; los felinos deben ser transportados en guacal Lleva collar isabelino para evitar que el animal se lama la herida post quirúrgica. También una cobija, pues sentirá frío después del procedimiento. Al finalizar el procedimiento, tomar nota de las recomendaciones del equipo médico.

