¿Intentó la Policía una escala inusual en Estambul en viaje del general Rincón a la cumbre de Interpol?

El desplazamiento del director de la Policía, general William Rincón, a la Asamblea General de Interpol en Marrakech desató una serie de cuestionamientos sobre la conveniencia, el costo y el manejo de la información del vuelo institucional que lo llevó hasta el norte de África.

Mientras el oficial sostiene que el trayecto cumplió todos los protocolos y no representó gastos adicionales, una fuente que pidió confidencialidad entregó datos que contradicen buena parte de su explicación.

La discusión se centra en el uso del Embraer Legacy 600, un avión ejecutivo de autonomía media que la Policía empleó para cubrir una ruta de más de 10 horas por trayecto, con escalas en Barbados y Cabo Verde. Para expertos en operaciones aéreas, ese tipo de aeronave exige planificaciones estrictas debido a sus limitaciones para vuelos intercontinentales.

En entrevista con La W, el general Rincón justificó el uso del avión institucional y negó que hubiera sido más económico viajar en un vuelo comercial: “Es un vuelo que se autorizó y cuenta con todos los protocolos que se exigen para obtener la salida”. Agregó que los costos operativos eran equivalentes a los de un vuelo doméstico o regional: “La hora de vuelo cuesta lo mismo que un Bogotá - Barranquilla o cualquier departamento”.

El punto más llamativo de su defensa fue la referencia a más de cien horas disponibles para esa aeronave hasta diciembre de 2025, que según él se perderían si no se utilizan: “Si esas cien horas no se utilizan, se van a perder y tendríamos un detrimento patrimonial”.

Pero una persona al tanto de la operación aérea institucional niega que ese concepto exista:

“No es verdad que la Policía compre horas de vuelo. No existen horas disponibles que se pierdan. La aeronave tiene su mantenimiento programado, vuele o no vuele”.

La comisión que viajó a Marruecos

El general también corrigió la cifra inicial que circuló sobre la delegación que lo acompañó:

“Viajábamos once oficiales: Policía Judicial, Asuntos Internacionales, el jefe de Interpol, narcóticos y otros uniformados que nos representan en la asamblea”. Dijo que los tiquetes comerciales para esos once uniformados superaban los 140 millones de pesos y que, por tanto, el uso del avión institucional resultaba lógico.

En la entrevista, Rincón rechazó enfáticamente que el avión hubiera tenido o intentado tener una escala adicional en Estambul: “No, jamás. Y nunca la tuvo. Hicimos las escalas autorizadas: Barbados, Cabo Verde y Marruecos”.

Sin embargo, la fuente bajo reserva conoce de primera mano los reportes de ese vuelo sostiene que autoridades de Interpol en Estambul, Turquía, sí recibieron alertas sobre una posible llegada del avión colombiano:

“Fueron oficiales de Interpol en Estambul quienes comenzaron a indagar por qué se estaba solicitando una posible parada del avión”.

Esa consulta habría sido transmitida a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, desde donde según el informante consultado se advirtió que, de confirmarse la escala, se suspendería el suministro de combustible al avión colombiano. No se conocen las razones de esa advertencia, pero para quienes conocen el episodio demuestra que sí hubo una gestión preliminar para esa parada, incluso si finalmente no ocurrió.

Rincón insiste en que operar el Legacy 600 no generó gastos superiores a un vuelo comercial. Pero los cálculos de expertos consultados señalan que la hora de vuelo de ese modelo ronda los 25 millones de pesos, lo que ubicaría el costo total del trayecto en cerca de 500 millones de pesos por las 20 horas operadas, sin incluir parqueo o servicios aeroportuarios.

Aunque los convenios internacionales reducen o eliminan tarifas de aterrizaje en aeropuertos militares o asociados a misiones oficiales, para los analistas consultados esto no cambia la esencia del problema: el avión recorrió una ruta extensa que no es la óptima para su tipo de autonomía, y hay estimaciones internas que sugieren que un vuelo comercial habría sido más económico que movilizar el Embraer.

Esto dijo el general William Rincón en La W, con Julio Sánchez Cristo: