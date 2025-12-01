Este ha sido un proceso transparente: Saab rompió el silencio sobre venta a Colombia de los Gripen

Saab hizo su primer pronunciamiento público sobre la polémica generada por el contrato para la compra de 17 aviones de combate Gripen por parte del Gobierno colombiano.

a compañía defendió de manera enfática la transparencia del proceso y recalcó que la negociación se desarrolló bajo los más altos estándares internacionales de ética, supervisión y control.

“Este ha sido un proceso totalmente transparente y ético”, aseguró la empresa, al señalar que sus valores de confianza, motivación y experiencia han guiado cada decisión tomada y hacen parte del espíritu corporativo que la ha caracterizado por generaciones.

Saab reiteró que mantiene tolerancia cero hacia la corrupción y que sus procedimientos están alineados con las directrices de la OCDE, apoyados en auditorías internas y externas para prevenir cualquier conducta indebida.

La compañía detalló que el contrato firmado con Colombia incluye la adquisición de 15 aviones Gripen E (monoplaza) y 2 Gripen F (biplaza), además de sensores avanzados, radares de alta precisión, sistemas de autoprotección, armamento moderno, simuladores y equipos de entrenamiento. También contempla soporte logístico integral, componentes, repuestos y sistemas de simulación.

En medio de la controversia por los costos, Saab precisó que Colombia no deberá pagar de inmediato, pues el esquema financiero distribuye los desembolsos a lo largo de los siete años que dura el proyecto, lo que según la empresa protege al país frente a la inflación y las variaciones del mercado internacional.

La fabricante también enfatizó que no hubo participación de intermediarios ni actores externos en la negociación. Explicó que todo el proceso se adelantó directamente entre representantes oficiales de Saab, el Gobierno colombiano y con el acompañamiento del Gobierno de Suecia bajo sus estándares de transparencia.

Sobre las comparaciones con contratos firmados con otros países, Saab señaló que no son equiparables, pues cada acuerdo responde a necesidades operativas distintas y a configuraciones específicas. En el caso colombiano, subrayó, se trata de la primera vez que el país adquiere una capacidad aérea integral de este nivel, con un paquete completo que incluye entrenamiento, logística, repuestos, simuladores y seguros.

Finalmente, la empresa destacó que la oferta incluye un paquete de cooperación industrial y transferencia tecnológica diseñado para impulsar el desarrollo económico y sectores estratégicos en Colombia. Entre ellos, la instalación de una planta de producción de paneles solares en el Caribe, mejoras en salud, proyectos de acceso a agua potable en La Guajira mediante plantas de desalinización y programas de transferencia tecnológica en capacidades aeronáuticas y de ciberseguridad para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

