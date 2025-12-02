Euclides Torres busca seguir con el alumbrado público en Piedecuesta: Proyecto fue demandado

Bucaramanga

El representante a la cámara por Santander, Cristian Avendaño, prendió las alarmas por el proceso de contratación del alumbrado público en el municipio de Piedecuesta al advertir que se quiere privatizar por los próximos 30 años y se le entregaría a Euclides Torres.

De acuerdo a lo señalado por el representante, el clan Torres ya tenía en su poder el alumbrado público en este municipio, sin embargo se habría liquidado la concesión para buscar crear una empresa con economía mixta y poder seguir administrado estos recursos.

“El alcalde de Piedecuesta, el señor Oscar Santos, mandó un proyecto de acuerdo al Concejo Municipal para autorizar la creación de una empresa de economía mixta, que no es otra cosa que privatizar el alumbrado público a 30 años por un recaudo de 2.3 billones de pesos. Y estos señores le autorizaron eso, sacaron una licitación, pero nosotros demandamos ese proyecto de acuerdo o ese acuerdo municipal con el cual se le autorizó al al alcalde crear esa empresa y hacer ese negocio“, indicó el representante Avendaño.

Para este martes 2 de diciembre fue citada la adjudicación de este contrato en donde solamente está presentada una empresa por lo que el representante Avendaño insiste en que no se puede avanzar pues el alcalde tendría problemas administrativos debido a que la Procuraduría también hizo reparos a este proyecto.

“Liquidan con los dueños de una empresa con la que tenían desde el año 2002 y que iba hasta el año 2027, o sea, se acababa en el 2027 y este señor llega, liquida y manda a otros 30 años con el mismo esquema empresarial del clan Torres, financiador de la campaña de Gustavo Petro”, agregó el representante Avendaño.