Mensajes que no hacen bien al partido: Briceño por presunto apoyo de Miguel Uribe a de la Espriella

En los micrófonos de La W, el saliente concejal por el Centro Democrático, Daniel Briceño, habló sobre la crisis que vive el partido de oposición luego que decidieran expulsar a Miguel Uribe Londoño por su llamada a Abelardo de la Espriella para presuntamente adherirse a su campaña.

“Por el doctor Miguel Uribe tengo todo el cariño, todo el respeto y admiración. Creo que es una persona que ha tenido que padecer unas cosas muy terribles en este país. Sin embargo, también debo decir que el partido se encuentra en un proceso muy tensionante que ha traído unas disputas internas muy fuertes y que en un momento en donde el partido necesita que todos estemos concentrados en sacar y entregarle al país ese precandidato que nos lleve a una gran consulta de unidad en la oposición el próximo ocho de marzo, o si se decide en otra fecha, pues, dar mensajes de que se quieren ir a una u otra campaña, o que se quieren bajar, y demás, pues, son mensajes que no le hacen bien al partido, y por eso, pues, el partido ha decidido seguir con las tres senadoras”, dijo Briceño.

El concejal aseguró que poner esta situación del Partido en la opinión pública es una manera de ser transparentes con la ciudadanía en plena campaña electoral.

“Yo creo que el mensaje en este momento es que estamos concentrados como partido en un proceso interno, y aquellas personas que no quieren estar dentro del proceso, pues está bien y tienen todo el derecho. Como se dijo en el comunicado de hacerse a un lado y el partido tiene que seguir porque tenemos que entregar ese candidato de la forma más rápida”, señaló.

Añadió: “sin embargo, también yo creo que hay que decirle a la ciudadanía que el partido ha sido transparente (…). A mí me parecería mucho más grave que, por ejemplo, si hubiese excluido a algún candidato, al doctor Miguel Uribe Londoño, o como sucedió la renuncia del senador Guerra, y la gente no hubiese sabido las razones”.

Briceño será cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático

“Yo voy a ser la cabeza de lista de Bogotá y en la Cámara de Representantes. La lista va a ser abierta contrario a lo que se va o ya se decidió en el Senado que va a ser cerrada (…). Tenía una opción también de ir al Senado de la República, pero el partido por el resultado en opinión que yo tuve hace dos años en la elección al Concejo de Bogotá, en donde no era cabeza, sino que era el último de la lista y logré la mayor votación del país de todo el partido del Concejo. Entonces, por ese tipo de cosas es que el partido me invita a ser cabeza ahora de la Cámara de Representantes”, agregó.

De igual forma, Briceño confirmó la presencia de varias personas públicas en la lista a la Cámara de Representantes.

“Hay personalidades muy importantes, por ejemplo, está el periodista Hassan Nassar en la lista a la Cámara por Bogotá abierta. Hay una representación fuerte de los cristianos en cabeza del señor David Cote, que viene como tal del partido Colombia Justa Libres y entra en una alianza con el Centro Democrático. Vienen personalidades muy nuevas como la joven Sofía Araujo, una personalidad y un activista muy importante también en redes sociales. Vienen personas que ya han estado dentro del partido, representantes como tal de los veteranos lo que hemos tratado de hacer en esta lista es repetir la experiencia que tuvimos en el Concejo de Bogotá que es combinar la opinión con la estructura”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

