José Obdulio Gaviria criticó política de C. Democrático tras atentado a Migue Uribe: perdió el norte

José Obdulio Gaviria, exsenador y uno de los políticos más influyentes en el Centro Democrático, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar acerca de la polémica que se formó con la expulsión de Miguel Uribe Londoño de la contienda presidencial para el 2026, algo que el candidato rechazó y aclaró que no ha renunciado a su aspiración electoral.

“No quiero eludir preguntas o evadir respuestas, pero he de decir que desde el mismo momento que se presentó la catástrofe que fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay, el partido ha tenido una política poco coherente al nivel de la gravedad de la situación”, afirmó.

Aseguró que desde ese momento, el partido “comenzó a perder el norte político y comenzó a ser irrelevante”.

Por eso, invitó a los miembros del Centro Democrático a hacer una reflexión profunda y “decidir con base en el interés nacional cómo enfrentar el socialismo del siglo XXI”.

¿Metodología para elegir candidato hace agua?

“Lo hizo desde el mismo momento del atentado. Lo que debería hacer el partido es ponerse al frente de las fuerzas de la libertad y orientar una gran consulta popular, que haya la mayor participación con candidatos del partido y con candidatos afines a la corriente para que la decisión la tome el pueblo colombiano”, sostuvo.

Asimismo, destacó, desde su visión, que lo mejor que puede hacer el partido es tomar una decisión pronta que le permita participar en una gran consulta, “haciendo que el resultado sea el que obtuvimos en el 2018 que nominó a Iván Duque”.

¿Se descarta encuesta de firma chilena?

“Eso ya no le importa a nadie. Lo peor para un político es la irrelevancia, que nadie lo llame o lo busque. Quedan tres candidatas y lo importante es que animen la consulta”, afirmó.

A propósito, señaló que el Centro Democrático debe recoger la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez y hacer que los partidos que estén dispuestos a participar en la consulta de derecha lo manifiesten para así definir acuerdos sobre las condiciones de participación.

Finalmente, recordó que él apoya a Juan Carlos Pinzón.