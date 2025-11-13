Centro Democrático podría tener dos precandidatos para elecciones del 2026

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ante la indecisión del método para elegir al candidato único del Centro Democrático, La W conoció que ese partido podría tener dos precandidatos para las elecciones del 2026.

Y es que, ya en noviembre, no hay quien haga la encuesta para elegir al candidato del Centro Democrático. Por eso, es probable que ese proceso se extienda hasta enero o febrero del 2026.

Asimismo, W Radio conoció que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, máximo líder de esa colectividad, quiere que vayan dos precandidatos a la consulta en marzo de 2026.

La idea del exmandatario de los colombianos llega porque le parece que aún no es el momento pertinente para revelar el candidato que llevarán a las elecciones presidenciales.

