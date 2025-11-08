Precandidatos del Centro Democrático respaldan a Gabriel Vallejo por elección de candidato único

Varios precandidatos presidenciales del Centro Democrático expresaron su apoyo al presidente de la colectividad, Gabriel Vallejo, después de que la dura carta en la que respondió a las críticas expresadas por el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño sobre la elección de candidato único para las elecciones de 2026.

En primer lugar, la senadora y precandidata María Fernanda Cabal respaldó a Vallejo expresando: “Resulta inadmisible que se intente socavar la confianza en nuestras estructuras internas”.

#NoticiaW | Senadora y precandidata María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) respaldó carta del director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo (@GabrielJVallejo), enviada a Miguel Uribe Londoño (@migueluribel): “Resulta inadmisible que se intente socavar la confianza en nuestras… pic.twitter.com/MYqr7w4I3Z — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 8, 2025

También se pronunció la senadora y precandidata Paloma Valencia, quien destacó la labor de Vallejo: “Usted ha sido impecable en el proceso: su paciencia, buen juicio y compromiso con el Centro Democrático y el país han sido ejemplares”.

#NoticiaW | “Usted ha sido impecable en el proceso: su paciencia, buen juicio y compromiso con el Centro Democrático y el país han sido ejemplares”, dijo la senadora y precandidata Paloma Valencia (@PalomaValenciaL) al director del partido, Gabriel Vallejo (@GabrielJVallejo),… pic.twitter.com/tfgcjSWfm0 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 8, 2025

¿Qué respondió Miguel Uribe Londoño a Gabriel Vallejo?

En respuesta a la carta de Gabriel Vallejo, Miguel Uribe Londoño se pronunció a través de un video:

“No voy a fomentar ninguna pelea interna (…) Acepto cualquier encuestadora que decida el partido. Yo no estoy aquí para defender a ninguna empresa encuestadora en particular”.

Esta fue la carta de Gabriel Vallejo a Miguel Uribe Londoño

W Radio conoció en primicia una carta firmada por Gabriel Vallejo, director nacional del partido Centro Democrático, en la que respondió a las críticas expresadas por el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño sobre la elección de candidato único para las elecciones de 2026.

En la misiva, firmada el pasado 7 de noviembre, Vallejo se pronunció sobre los cuestionamientos formulados por Uribe Londoño acerca de la firma encuestadora utilizada por el partido para elegir al candidato.

En ese sentido, el director de la colectividad advirtió a Miguel Uribe Londoño que, en “respeto y consideración que te tengo y por respeto a los demás precandidatos, omitiré por ahora dar respuesta al contenido de tu comunicación, cuyo lenguaje y términos no se compadecen con el trato que el partido y mi persona hemos tenido contigo”.

Además, Vallejo preguntó a Uribe Londoño, “en aras de la claridad y transparencia que exige este proceso”, si alguno de sus asesores contactó a la firma AtlasIntel, la encuestadora elegida para escoger al candidato que representará el partido en los comicios presidenciales del año entrante.

Así lo expresó Vallejo:

“Posterior al 17 de octubre de 2025 (fecha en la cual el Partido Centro Democrático solicitó formalmente a la firma ATLASINTEL presentar propuesta para la realización de una investigación con el fin de escoger su candidato presencial para las elecciones de Colombia en el año 2026), alguno de tus asesores de campaña, ¿contactó a la firma ATLASINTEL y le propuso en algún momento de la conversación contratarla o solicitar sus servicios para realizar un estudio o investigación que midiera la intención de voto en Colombia de cara a las elecciones presidenciales del año 2026?”.

En caso de ser afirmativa la respuesta, continuó Vallejo, le preguntó a Uribe Londoño lo siguiente: “¿Tuviste conocimiento de la solicitud de servicios que le hiciera tu asesor a la firma ATLASINTEL?”.

Esta es la carta de Gabriel Vallejo a Miguel Uribe Londoño:

Ampliar

Escuche W Radio en vivo: