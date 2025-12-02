La colombiana Natalia Linares se quedó con el oro en salto de longitud con su mejor marca personal

Natalia Linares celebra tras ganar la medalla de oro en la prueba de salto de longitud femenina durante los Juegos Bolivarianos en Lima. FOTO: EFE/ Paolo Aguilar / Paolo Aguilar

La atleta colombiana Natalia Linares se llevó la medalla de oro en la prueba femenina de salto de longitud de los Juegos Bolivarianos, con una marca de 6,95 metros, tres centímetros superior al salto que hace unos meses le dio la medalla de bronce en los Mundiales de atletismo de Tokio 2025.

La deportista originaria de Valledupar, de 22 años, hizo su mejor marca personal para sumar un nuevo oro a su carrera, tras haber ganado también las competiciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023, los Juegos Panamericanos de 2023 y los Juegos Panamericanos Junior de 2025.

La también colombiana Martha Araujo, especialista en el heptatlón, se colgó la medalla de plata en el salto de longitud al aterrizar en los 6,63 metros, seguida de la venezolana Ornelis Ortiz, con un salto de 6,36 metros, lo que le dio la medalla de bronce.

Hasta este lunes 1 de diciembre, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo lidera Colombia, con 212 metales, de los cuales 85 son oros; le sigue Venezuela con 172 medallas, de ellas 59 oros; y Perú, con 156 preseas, entre ellas 45 oros.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima, con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera cita del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

