Primer ministro israelí se reunió con enviada de Trump para Líbano en medio de tensiones con Hizbulá

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este martes 2 de diciembre, con la enviada de EE.UU. para Líbano, Morgan Ortagus, según confirmaron fuentes oficiales de la oficina de Netanyahu a EFE.

Este encuentro con Ortagus, enviada especial de la Casa Blanca para Líbano, y persona de máxima confianza del presidente Donald Trump para Oriente Medio, junto al embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, se produce en medio de la reciente escalada de tensiones entre Israel y la milicia chií libanesa Hezbolá.

Se espera que Ortagus viaje a Beirut tras su visita a Israel, informaron medios israelíes esta martes.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunció en su cuenta de X que también se reunió con Ortagus y que mantuvieron una “buena conversación sobre la situación en Líbano”.

“Le comenté que quien viola la soberanía libanesa es Hezbolá. El desarme de Hezbolá es crucial para el futuro de Líbano y la seguridad de Israel. Estados Unidos es nuestro mayor aliado y continuaremos nuestra estrecha cooperación”, escribió Saar.

La tensión en el sur de Líbano se ha intensificado en las últimas semanas, con las Fuerzas de Defensa de Israel atacando objetivos de Hezbolá, matando incluso a su jefe militar, Haytham Ali Tabatabai, hace una semana.

Concretamente fue el pasado domingo cuando Israel bombardeó un apartamento en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, acabando con la vida del máximo comandante de Hezbolá, la baja de mayor rango infligida desde la entrada en vigor del alto el fuego entre las partes hace un año.

Sin embargo, durante este año, el Ejército israelí ha matado a unos 370 miembros de Hezbolá, indicaron la semana pasada a EFE las fuerzas armadas de Israel, que se refiere a ellos como “terroristas”, aunque no suele diferenciar de los miembros políticos y los milicianos del grupo chií.

Según la ONU, Israel ha acabado con la vida de 127 civiles libaneses a lo largo de esta tregua.

Los bombardeos de este año siguieron a la guerra de casi 14 meses que dejó unos 4.000 muertos, 16.000 heridos y 1,2 millones de desplazados en Líbano.

La misión de paz de la ONU en Líbano (FINUL) ha documentado unas 10.000 violaciones del acuerdo de paz.

