Reincidentes con más de 17 anotaciones judiciales fueron dejados en libertad en Bogotá. Foto: suministrada.

Bogotá

En las últimas horas, hombres de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de dos hombres de 24 y 33 años por el delito de hurto.

Los hechos se dieron en el sector de San Francisco, cuando los uniformados identificaron un carro que había sido reportado como robado en la localidad de San Cristóbal. Al momento de detenerlos, los ocupantes intentaron huir, pero fueron interceptados y capturados con apoyo de la comunidad.

Lea también : Llegarán más de 700 policías para reforzar la seguridad de Bogotá​

Gracias a la reacción de la patrulla, se logró recuperar la camioneta y uno de estos hombres fue trasladado a un centro médico para recibir asistencia.

Según la información, los delincuentes presentan 17 anotaciones. “Uno de ellos tiene siete registros por hurto calificado, violencia intrafamiliar, lesiones personales y constreñimiento; el otro, 10 registros por hurto, falsedad marcaria, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.

Le puede interesar: En Bogotá, la Contraloría General de la República rendirá cuentas de sus actividades en 2025

Finalmente, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que decidió dejarlos libres pese a su prontuario.

Escuche W Radio en vivo aquí: