2.900 hectáreas más para el campesinado de Antioquia: Valdivia ya tiene Zona de Reserva Campesina

Colombia

En un avance significativo para la política de Reforma Agraria del Gobierno Petro, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha concretado la entrega de 2.900 hectáreas en Antioquia, beneficiando directamente a más de 250 familias campesinas, muchas de ellas víctimas de desplazamiento y despojo.

El impulso de la ANT, en el departamento se centró en tres ejes: la adjudicación de tierras, la recuperación de predios incautados al narcotráfico y el avance en la conformación de una nueva Zona de Reserva Campesina Puerta de Oro de Valdivia

Recuperación de bienes de la criminalidad en Tarazá

En un acto de justicia territorial, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman con apoyo de la Policía de Antioquia, recuperó materialmente 1.059 hectáreas en el municipio de Tarazá que habían pertenecido a alias ‘Cuco’ Vanoy, exjefe paramilitar del Bloque Mineros.

Harman confirmó que “esta finca terminó convirtiéndose en un centro de detención de personas, un espacio de control territorial, un lugar de tortura y, en general, el puesto desde el cual se dominaba todo el corredor de Tarazá y la ruta hacia el Golfo de Morrosquillo”, según se estableció durante la aprehensión.

Estas tierras, que anteriormente fueron un símbolo de violencia, ahora serán destinadas a familias campesinas que construyen paz, cumpliendo un doble propósito de la Reforma Agraria: reparar a las víctimas y fomentar la producción de alimentos para la región.

Adjudicaciones en el Magdalena Medio y Nordeste

En los municipios de Yondó y Vegachí, la Agencia Nacional de Tierras entregó de 1.919 hectáreas a 253 familias campesinas en, zonas históricamente golpeadas por el conflicto.

Yondó: se entregaron 919 hectáreas distribuidas en seis predios (entre ellos La Primavera y Hacienda San Rafael) a 213 familias de la Asociación de Productores Agroindustriales APAYÓN. Los beneficiarios incluyen mujeres cabeza de hogar y jóvenes que, por décadas, sufrieron la violencia paramilitar o trabajaron como jornaleros sin acceso a la tierra.

José Agustín Pico, representante de APAYÓN, destacó el potencial de estos terrenos para garantizar la seguridad alimentaria y la implementación de proyectos productivos como la cría de animales y el cultivo de cacao. Un aspecto de la entrega en Yondó fue la adquisición voluntaria de predios. Un antiguo propietario tomó la decisión de ofertar su finca a la ANT como un “gesto de reconciliación”, sabiendo que las tierras beneficiarían a los campesinos locales.

Vegachí: en este municipio se adjudicó el predio La Llana, de 1.063 hectáreas, a 40 familias de la Asociación Asoprocave, todas ellas víctimas del conflicto armado. Este terreno también fue adquirido mediante compra a un privado que se sumó a la Reforma Agraria.

Avance en la conformación de la Zona de Reserva Campesina Puerta de Oro de Valdivia

Adicionalmente, se dio un paso crucial hacia la constitución legal de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Puerta de Oro de Valdivia. Mediante una Audiencia Pública liderada por la Agencia de Tierras, las comunidades aprobaron el Plan de Desarrollo Sostenible, un requisito fundamental para el proceso.

Esta nueva ZRC abarcará 28.319 hectáreas distribuidas en 21 veredas y beneficiará a más de 3.600 personas. La figura de la ZRC permitirá a las comunidades planificar el uso del suelo, promover una economía sostenible y asegurar la protección ambiental, proyectándose como un “territorio modelo de desarrollo campesino.”

El director de la ANT, Juan Felipe Harman, afirmó: “Con esta será la quinta ZRC de Antioquia que hemos constituido. Llegarán títulos, proyectos productivos y mayor inversión estatal. Estamos cumpliendo con dignidad”.

Las acciones en Antioquia, que integran entregas de tierra, recuperaciones y nuevas figuras de ordenamiento campesino, reafirman que la Reforma Agraria está echando raíces en el territorio. Cada avance significa que más familias rurales reciben la oportunidad de recuperar su proyecto de vida, trabajar su tierra y reconstruir su futuro con dignidad.