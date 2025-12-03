“La celebración fue hasta el amanecer”: Hincha del Cúcuta Deportivo por su ascenso a la A

Cúcuta

La tarde del 2 de diciembre quedará guardada en el corazón de todos los hinchas del Doblemente Glorioso Cúcuta Deportivo, después de un sufrido partido contra el Real Cundinamarca, que le dio el triunfo al equipo Motilón y después de cinco años regresa a la A.

La ciudad celebró el triunfo con un buen comportamiento. La Plaza de Banderas fue el primer punto de encuentro para celebrar el ascenso del equipo. Posteriormente, la celebración se trasladó hasta las diferentes comunas.

Más información Cúcuta Deportivo vuelve a primera división del FPC: venció en penales al Real Cundinamarca y ascendió

“Sufrimos, lloramos, vivimos un partido de 90 minutos con mucha angustia”, dijo uno de los hinchas cucuteños.

Resaltó que el momento de mayor tensión llegó cuando el equipo tuvo que enfrentarse, desde el punto penal, contra su rival.

“Esos cobros no fui capaz de verlos todos, ambos equipos marcaban, ambos tenían cobros fallidos. Pero el último gol lo cantamos y celebramos hasta quedarnos sin voz. Hace mucho tiempo no teníamos una alegría tan grande en nuestra ciudad”, agregó.

Resaltó que en su barrio, Motilones de la ciudadela Juan Atalaya, hubo varias caravanas. “Pero se celebró con mucho respeto, no con los desordenes que hay en otras fechas como Halloween. Los hinchas estábamos felices y solo queríamos celebrar”.

Pasadas las 10:00 de la noche, comenzó a llover en la capital nortesantandereana, razón por la cual, muchos de los hinchas retornaron a sus casas, mientras un porcentaje menor se quedó en establecimientos comerciales, celebrando el regreso de su equipo a la A.

“Ahora lo que se viene es grande. Se viene la A, regresan los clásicos del oriente. Vamos por la segunda estrella”.