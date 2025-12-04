Fuertes lluvias generan pérdidas en Rondón: 70 mil plantas de café y varias viviendas en riesgo

Una remoción en masa ocasionada por el aumento del caudal del río Moche dejó más de cincuenta familias afectadas y cerca de 70 mil plantas de café en producción totalmente perdidas en el municipio de Rondón.

El deslizamiento, generado por las fuertes lluvias de los últimos días, causó severos daños en las zonas rurales, donde varias viviendas y cultivos quedaron comprometidos. Las veredas Bolívar, Centro Rural, Sucre y Granada fueron las más impactadas, lo que obligó a evacuar a 15 familias, cinco de ellas en alto riesgo debido a la cercanía de sus viviendas con el punto de la emergencia.

Las autoridades locales, con apoyo de la Gobernación de Boyacá, realizan seguimiento permanente para evaluar la estabilidad del terreno y definir las acciones de atención y recuperación necesarias.

Camilo Vargas, secretario de Planeación de Rondón, informó que equipos técnicos adelantan visitas para determinar el alcance de los daños y priorizar la atención a las familias damnificadas.

“Estamos realizando un censo de afectaciones y gestionando ayudas humanitarias para quienes perdieron sus cultivos o cuyas viviendas están en riesgo”, señaló el funcionario.

Los cultivos de café, yuca, plátano y lulo también resultaron fuertemente afectados.

“El café es una de las bases económicas de nuestro municipio. Lamentablemente, en plena temporada de producción, se reporta la pérdida de 70 mil plantas, además de amplias áreas destinadas a pastos y otros productos agrícolas”, agregó Vargas.

Ante la magnitud de los daños, la Administración Municipal declaró la calamidad pública y trabaja en la gestión de ayudas para las familias afectadas y en la recuperación de pastizales para garantizar la alimentación del ganado que también sufrió impactos.