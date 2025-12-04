Estos son los seis candidatos para las elecciones atípicas en Girón, Santander.

Bucaramanga

Este miércoles 3 de diciembre se cerró el periodo de inscripción de candidatos a la alcaldía de Girón para las elecciones atípicas que se realizarán el próximo 18 de enero. Finalmente, seis personas aspiran a llegar al primer cargo del municipio.

William Mantilla fue la primera persona en realizar su inscripción, lo hizo con el aval del partido Conservador. Mantilla también había participado en los comicios de hace dos años y había obtenido la segunda votación más alta, sin embargo, no había aceptado la curul de oposición en el Concejo Municipal.

Campo Elías Ramírez, quien tuvo que dejar el cargo por doble militancia, volvió a inscribirse como candidato y lo hizo con el aval del partido Liga y de La U.

El ingeniero Óscar Álvarez, propietario del Atlético Bucaramanga, inscribió su candidatura con el aval del partido Nuevo Liberalismo y el coaval del partido Liberal. Álvarez es oriundo del municipio de Ocaña en Norte de Santander en donde hace dos años buscaba ser alcalde.

Misael Luna Domínguez se inscribió con el aval del partido La Fuerza de la Paz y aseguró que busca poder hacer alianzas con las juntas de acción comunal si llega a ser alcalde.

Diego Armando Moreno se inscribió por la Colombia Humana, tal como lo hizo hace dos años en donde logró obtener 1.417 votos.

Finalmente, Fernando Serrano Reina se inscribió con el aval del partido ASI y hace dos años había aspirado a obtener una curul en la Asamblea de Santander.