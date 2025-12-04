La UNGRD recibió recursos recuperados del robo de los carrotanques

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) recibió el primer pago de $7.700 millones, como parte de la recuperación de los fondos desviados en el escándalo de los carrotanques.

Lea más: UNGRD responde ante informe de la Contraloría por retrasos en el proyecto de mitigación en Mocoa

El contrato por la compra de 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira, que ascendía a casi $47.000 millones, resultó en un desfalco de alrededor de $14.000 millones debido a sobrecostos y otras irregularidades.

El caso que es investigado por la Fiscalía General de la Nación, identificó a Luis Eduardo López Rosero, alias ‘El Pastuso’, como uno de los principales responsables.

López Rosero, quien fue condenado por su participación en el fraude, fue quien devolvió los $ 7.700 millones de los recursos apropiados de forma ilegal y de su colaboración con las autoridades, ya se han recuperado más de $10.200 millones de los $14.000 millones inicialmente malversados.

Los $ 7.700 millones fueron entregados en un primer pago y transferidos directamente al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), entidad que se encarga de gestionar los recursos destinados a la atención de emergencias y la prevención de desastres.

Lea también: Caso UNGRD: Fiscalía pidió detención domiciliaria para Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

No obstante, aún queda por recuperar una suma considerable. Aproximadamente $4.000 millones siguen siendo un desafío para la UNGRD, que ha presentado una demanda ante la Sala Especial de Instrucción para continuar con la restitución de los fondos faltantes.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo