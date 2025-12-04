Menor que asesinó a Jean Claude Bossar cometió el delito estando bajo libertad vigilada: alcalde Galán
Más de 90 personas capturadas todos los días y en su mayoría quedan en libertad.
Bogotá
El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el menor de edad que asesinó a Jean Claude Bossar en Usaquén cometió el delito estando en bajo libertad vigilada. El joven había sido aprehendido en mayo de este año por hurto calificado.
“En el mes de mayo fue aprehendido por el delito de hurto calificado, un delito que incluye violencia contra las víctimas y el joven aceptó cargos y su sanción pasó en libertad vigilada y en octubre continuó en esa vigilancia”, dijo Galán.
En ese mismo sentido, Galán insistió en mejorar las herramientas judiciales para evitar la reincidencia.
“El juez tiene una autonomía y tiene alternativas. En general y tenemos que dar una discusión que una persona que comete hurto calificado pues como sociedad no lo vuelva a cometer. En un menor de edad cómo lograr que no haya reincidencia”, dijo Galán.
El padre de Jean Claude German Bossard, joven que fue asesinado por ladrones que quisieron robarle su celular en Bogotá, conversó con La W para exigir que a uno de los criminales que fue capturado le caiga “todo el peso de la ley”.