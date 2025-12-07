“Dilian Francisca Toro tiene sus garras postradas en el partido de la U; tiene miedo”: Julián López

Finalmente, el Partido de la U no entregará aval al presidente de la Cámara, Julián López, para las elecciones legislativas del 2026. Esto, para que aspire a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.

La decisión se da luego de una pelea de hace meses entre López y la jefe natural del Partido de la U, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Así las cosas, el mismo López habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Catalina Maya, y se refirió al tema.

Las pullas a Dilian Francisca Toro

López inició diciendo que con la decisión tomada por esa colectividad “ queda demostrado que Dilian Francisca Toro tiene sus garras postradas en el partido de la U. Hoy demuestran que es un partido autoritario, en donde no se puede debatir democráticamente al interior de una colectividad, en donde le niegan, por primera vez en la historia republicana de Colombia, el aval a un congresista, presidente, además de la Cámara de Representantes”.

“Lo sacan del escenario político por físico miedo. Dilian tiene mucho miedo, tiene mucho miedo de que nosotros le ganemos las elecciones el 8 de marzo porque ella tiene un desgaste natural de 12 años de haber gobernado el departamento con cifras bastante preocupantes”, comentó.

“Es una gobernadora bastante floja”

López, además, dijo que Dilian Francisca Toro “no solamente es una mujer autoritaria que hoy le niega la aval al presidente de la Cámara, Julián López, sino que al mismo tiempo es una gobernadora bastante floja y débil que no ha prestado un buen servicio a todos los vallecaucanos y por eso nosotros estamos atrasados en el departamento”.

Se lanzará a la Gobernación del Valle del Cauca

Julián López, por lo anterior, reveló que se lanzará a la Gobernación del Valle del Cauca en 2027.

“Nosotros vamos a hacer todo el ejercicio para ir a la Gobernación del Valle del Cauca. La gente está lista para derrotar a toda la clase política tradicional de este departamento, a los politiqueros que han usufructuado esto como si fuera un feudo, como si fuera una colonia”, reveló.

Y agregó: “Se acabó, aquí nosotros llevamos 10 años específicamente de un grupo político que con cifras y con datos no ha hecho bien las cosas, nosotros somos un departamento muy atrasado”.

Ruptura con el Partido de la U

López, dentro de la conversación, dejó entre ver su ruptura con el Partido de la U.

“Yo, la verdad, esa jaula de oro prefiero dejarla pasar, porque yo no voy a quedar preso allá en el partido de la U de Dilian Francisca Toro”, comentó.

En esa línea, dijo: “Quedamos ahora nosotros en libertad, vamos a hacer política sin el yugo del partido de la U, sin el yugo de Dilian Francisca Toro, sin los títeres que son Alexander Vega, que es un títere de marca mayor, que me tiene muy sorprendido, y Clara Luz Roldán, que es la otra presidenta, que ni se diga”.

“Nosotros vamos a hacer el ejercicio, como lo está manifestando mucha gente en el departamento (Valle), para probablemente aspirar de manera contundente a la gobernación del Valle del Cauca, porque aquí sí le vamos a demostrar”, confirmó.

Y concluyó, “Si ellos nos cierran las puertas del Congreso, los vallecaucanos y vallecaucanos nos van a abrir las puertas de su corazón y los derrotaremos en octubre del 2027, a toda esa clase mezquina, bandidos y politiqueros que hay en el departamento”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

