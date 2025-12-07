Julián López, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: Cuenta de X de Julián López.

Julián López, presidente de la Cámara, confirmó que se lanzará a la Gobernación del Valle en 2027

Este domingo, 7 de diciembre, en diálogo con W Fin De Semana, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, habló sobre la decisión que tomó el Partido de la U de negarle el aval para las elecciones de 2026, en medio de una fuerte tensión con la directora de la colectividad, Dilian Francisca Toro, también gobernadora del Valle del Cauca.

Dentro de la conversación, Julián López reveló que se lanzará a la Gobernación del Valle del Cauca en las elecciones regionales de 2027.

“Nosotros vamos a hacer todo el ejercicio para ir a la Gobernación del Valle del Cauca. La gente está lista para derrotar a toda la clase política tradicional de este departamento, a los politiqueros que han usufructuado esto como si fuera un feudo, como si fuera una colonia”, reveló.

Y agregó: “Se acabó, aquí nosotros llevamos 10 años específicamente de un grupo político que con cifras y con datos no ha hecho bien las cosas, nosotros somos un departamento muy atrasado”.

Ruptura con el Partido de la U

López, dentro de la conversación, dejó entre ver su ruptura con el Partido de la U.

“Yo, la verdad, esa jaula de oro prefiero dejarla pasar, porque yo no voy a quedar preso allá en el partido de la U de Dilian Francisca Toro”, comentó.

En esa línea, dijo: “Quedamos ahora nosotros en libertad, vamos a hacer política sin el yugo del partido de la U, sin el yugo de Dilian Francisca Toro, sin los títeres que son Alexander Vega, que es un títere de marca mayor, que me tiene muy sorprendido, y Clara Luz Roldán, que es la otra presidenta, que ni se diga”.

“Nosotros vamos a hacer el ejercicio, como lo está manifestando mucha gente en el departamento (Valle), para probablemente aspirar de manera contundente a la gobernación del Valle del Cauca, porque aquí sí le vamos a demostrar”, confirmó.

Y concluyó, “Si ellos nos cierran las puertas del Congreso, los vallecaucanos y vallecaucanos nos van a abrir las puertas de su corazón y los derrotaremos en octubre del 2027, a toda esa clase mezquina, bandidos y politiqueros que hay en el departamento”.

